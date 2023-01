Vasquez: “Mi sono innamorato dell’Italia durante un Torneo di Viareggio. Il Milan è un sogno”

Devis Vasquez, nuovo portiere del Milan, ha rilasciato le prime dichiarazioni con la maglia del club rossonero, analizzando le sue sensaziopni dopo la firma con un club così importante.

Queste le sue parole: “E’ incredibile, desideravo di essere in Italia e ancora di più in un club grande come il Milan. Ovviamente qualsiasi giocatore che viene avvicinato con una proposta del genere sarà ovviamente entusiasta e farà tutto il possibile per giocare in un club così grande. Il Milan è una squadra grandissima e sono molto felice. E’ un sogno giocare nel Milan e in Italia, sono felice di stare qua. Quando ho partecipato al Torneo di Viareggio mi sono innamorato dell’Italia, tant’è che ci sono tornato dopo il torneo. Ho imparato l’italiano bene, ho iniziato ad imparare l’italiano ascoltando la musica, cercando su internet e senza nessun insegnante. Da quel momento, da quando sono tornato dall’Italia, in Colombia mi sono posto come sogno di tornare di nuovo in Italia ed eccoci qua. Le mie caratteristiche? Sono molto aggressivo in campo, molto concentrato come dovrebbe essere un portiere, concentrato, attento, leader e anche aiutare i miei compagni di squadra che è la cosa più importante. Ovviamente siamo tutti una squadra e facciamo tutti la stessa cosa. Quando ho più confidenza con le persone sono più rilassato, ma all’inizio sono un po’ distante anche se mi considero una persona molto buona”.