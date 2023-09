Vasquez: “Dispiace aver perso così. Bisogna fare tutti di più”

Johan Vasquez, difensore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Lecce.

Queste le sue parole: “Un giocatore deve sempre farsi trovare pronto, mi aspettavo di entrare non però in questo modo. Penso che il punto sarebbe stato importante per noi, il loro è stato un buon gol ma questa è la strada da seguire per lottare fino alla fine. Dobbiamo lavorare guardando sempre avanti, bisogna fare tutti di più”.

Foto: sito Genoa