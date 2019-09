Varane: “Vorrei Mbappé al Real. Per stasera gli ho detto di continuare a riposarsi”

Stasera, il Real Madrid affronterà il PSG nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Al riguardo, il difensore Raphael Varane, in forza agli spagnoli ma campione del mondo con la Francia, ha parlato della sfida e ha avuto una considerazione particolare per il connazionale Kylian Mbappé. Queste le sue dichiarazioni a Le Figaro: “La Champions League è una competizione che fa sognare e al Real Madrid più vinciamo e più vogliamo vincere. Di questi trofei non si è mai sazi. Zidane è tranquillo, ma determinato. Quando un uomo del suo calibro ti ddà consigli, non puoi fare altro che ascoltarlo. Il PSG è un’ottima squadra, sappiamo che stasera servirà una grande partita per tornare vittoriosi dal Parc des Princes. Con Mbappé ci siamo visti allo Stade de France con la Nazionale e gli ho detto se per lui riposare un po’ più a lungo non sarebbe male… È un giocatore fantastico, gli auguro il meglio, ma faremo di tutto per vincere contro il PSG. Che lui giochi o meno. Mbappé, comunque, lo vorrei sempre nella mia squadra, che sia in Nazionale o nel club. Conosco le sue qualità, è un grandissimo giocatore. Ora è a Parigi, poi il futuro non lo conosciamo. Ma sul Real Madrid ho solo cose positive da dirgli, e lui lo sa“.

Foto: L’Equipe