Raphael Varane, difensore del Manchester United e della Francia, ha parlato del futuro di Mbappé.

Queste le sue parole: “Il futuro di Mbappé? E’ ben focalizzato, sa cosa vuole. Non è mio compito consigliarlo. Deciderà assieme al suo agente. Magari scegliesse lo United, sarebbe un onore accoglierlo per me e per noi. Vedremo tra qualche mese. Certo, è un calciatore appetito da tantissimi club”.