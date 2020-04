Varane: “Sono più in forma che mai, sto lavorando sui miei punti deboli”

Intervistato dal canale ufficiale della Federcalcio francese, Raphael Varane, difensore del Real Madrid, ha raccontato come sta vivendo la sua quarantena: “Faccio sport ogni giorno. È un piacere, non un vincolo. È speciale, ma ci adattiamo. – ha aggiunto –Faccio lavoro fisico, un po ‘di recupero, sono più tirato che mai [ride, ndr]. Lavoriamo soprattutto su ciò che non abbiamo il tempo di lavorare per il resto della stagione, alcune aree del corpo, punti deboli. “

Foto: AS