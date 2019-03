L’Equipe: Varane può lasciare il Real Madrid in estate. In Premier…

“Raphael Varane potrebbe cambiare aria”. è il titolo odierno in prima pagina de L’Equipe. Dopo otto stagioni al Real Madrid – si legge tra le colonne del quotidiano transalpino – il difensore della nazionale francese sta riflettendo sul suo futuro nel club spagnolo. Varane vorrebbe cambiare aria, in cerca di nuove sfide, malgrado il recente ritorno in panchina del connazionale Zinedine Zidane, suo grande estimatore. Il classe ’93 all’inizio della scorsa stagione ha rinnovato il contratto fino a giugno 2022, ma per una cifra vicina agli 80 milioni potrebbe avere il via libera. Il francese piace soprattutto in Premier League, con il Manchester United che già in passato aveva mostrato un certo interesse per Varane.

Foto: Twitter personale Varane