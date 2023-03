Varane: “Non andrò in altri club dopo lo United. Ma se dovessi cambiare idea, via soltanto per Real o Lens”

Direttamente dal ritiro della Nazionale francese, il difensore francese, Raphael Varane, ha ribadito la sua ferma volontà di restare al Manchester United ribadisce la sua ferma volontà di restare al Manchester United, ma nel caso in cui cambiasse idea ha svelato quali club accetterebbe: “Non andrò in altri club dopo il Manchester. Semmai dovessi cambiare idea, lo farò solo per tornare al Real Madrid oppure al Lens“.

Foto: Twitter United