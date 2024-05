Varane: “Innamorato dello United, sarà sempre un posto speciale per me”

Annuncio importantissimo di Raphael Varane, che ha comunicato la sua decisione di lasciare il Manchester United al termine della stagione in corso. Il francese, sul proprio profilo Instagram, ha postato un video con cui ha voluto ringraziare tutti per questi tre anni trascorsi a Old Trafford: “A voi ragazzi, sostenitori del Manchester United. Sono stati anni fantastici giocando per questo club speciale e indossando questa maglia. La prima volta che sono andato all’Old Trafford da giocatore del Manchester United è stato pazzesco. L’atmosfera era fantastica. Io mi sento innamorato del club, dei tifosi del Manchester United. Per capire cosa rappresenta per i miei figli, qui è casa. Sarà un posto speciale per me, per tutta la vita. Quando i tifosi sono andati a Wembley, è qualcosa che ricorderò per tutta la vita. Condividere quel momento con loro è stato assolutamente fantastico. Nonostante abbiamo avuto una stagione difficile, sono molto ottimista per il futuro. I nuovi proprietari sono arrivati con un piano chiaro e una grande strategia. Vi aspetto all’Old Trafford per salutarci, per l’ultima partita casalinga di questa stagione e sarà sicuramente una giornata molto emozionante per me”.

