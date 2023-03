Varane: “Il ritiro? Chiuderò o al Real, o allo United o nel mio Lens”

Il difensore francese, Raphael Varane, ha parlato a GQ Magazine, dove ha parlato del suo futuro, dopo aver deciso di ritirarsi dalla nazionale francese.

Queste le sue parole: “La mia carriera finirà o a Madrid, o al Manchester o al Lens. Non penso che mi trasferirò in altri club, anche se penso che sia complicato finire al Real, i giocatori di solito non ci tornano. La cosa più probabile è che mi ritiri qui al Manchester o nel Lens”.

Foto: twitter personale