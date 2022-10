Varane, il referto medico ha escluso la rottura ai legamenti. Il Mondiale non è a rischio

La pesantissima sconfitta nel derby contro il Manchester City aveva lasciato anche qualche strascico in casa red devils con il difensore Varane che aveva accusato qualche fastidio, ma il tecnico ten Hag e tutto il Manchester United, comunque possono stare tranquilli. Il referto medico dopo le analisi effettuate al francese, infatti, ha escluso qualsiasi rottura dei legamenti, riscontrando una distorsione alla caviglia. Un problema, questo, che lo terrà fuori per qualche settimana e che non compromette comunque la sua partecipazione al Mondiale.

Foto: twitter Manchester United