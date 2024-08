Varane: “Il progetto Como è ambizioso. Fabregas determinante nella scelta. Curioso di cimentarmi con la Serie A”

Raphael Varane, nuovo difensore del Como, ha parlato in conferenza stampa di presentazione al nuovo club e la sua prima avventura in Serie A.

Queste le sue parole: “Quello che mi ha convinto è il progetto globale, era molto interessante, era anche l’opportunità di aiutare il club, avevo l’ambizione di arrivare qui e intraprendere nuove sfide. Cesc Fabregas, è stata una persona molto importante nel convincermi, ma comunque questo è un nuovo campionato, c’erano tutti gli elementi per far sì che accettassi”.

Su Fabregas: “Non era per forza una discussione molto particolare, abbiamo parlato di calcio, mi è piaciuta molto la sua filosofia di gioco, avevamo e abbiamo tante idee in comune. È una persona a cui piace vincere, la cosa più difficile era non continuare a parlare, ma gli elementi erano tutti qua per avere un’idea comune e farmi accettare”.

Con che spirito scenderà in campo? “Innanzitutto quello che dobbiamo fare come squadra è prepararci fisicamente, imparare come giocare insieme, ci sono tanti nuovi. Sono curioso di cimentarmi con la Serie A. Dobbiamo capire come approcciare nuove tattiche, prendere una partita alla volta, vedere come approcciamo e ragionare di partita in partita”.

Foto: sito Como