Varane: “Essere in semifinale è una grande soddisfazione, ma noi vogliamo arrivare fino in fondo”

Raphael Varane, difensore della Francia, in conferenza stampa, nell’antivigilia del match contro il Marocco, valido per la semifinale dei Mondiali di calcio ha così parlato.

Queste le sue parole: “Il nostro obiettivo ovviamente è la vittoria, anche se sappiamo quanto sarà difficile. Essere in semifinale e’ già una grande soddisfazione e non è mai facile riuscirci in un Mondiale”. Cosi’ il difensore francese. Il Marocco è una squadra che ha fatto un percorso eccezionale, che ha già battuto grandissime Nazionali. Non è più una sorpresa”.