Varane è a Como: ora ci vorrà tutto il carisma di Fabregas

Raphael Varane è un difensore svincolato e di spessore che farebbe gola a chiunque. Dobbiamo dire che l’esperienza con il Manchester United non è stata da tramandare ai posteri, ma sulle qualità del classe 1993 ex Real Madrid c’è poco da aggiungere. Varane è arrivato a Como, alloggia in un albergo del centro e molto presto ci sarà un faccia a faccia con Fabregas. L’allenatore spagnolo dovrà metterci tutto il suo carisma per convincere Varane. Nei giorni scorsi anche Hummels era stato accostato al Como, avevamo spiegato che non c’erano tracce probabilmente perché per la difesa il club aveva già puntato Varane. Nella speranza che Fabregas lo convinca a ripartire dalla Serie A, di sicuro ci vorrà tutto il suo carisma.

Foto: twitter Varane