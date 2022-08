Varane: “Che piacere riabbracciare Casemiro. Voleva una nuova sfida, come me l’anno scorso”

Il difensore del Manchester United, Raphael Varane, ha parlato a PA Media, accogliendo il suo ex compagno al Real, Casemiro.

Queste le sue parole: “Sono molto soddisfatto di riabbracciare Casemiro. So esattamente come si sente perché viene qui dopo quello che ha vissuto a Madrid. Ha bisogno di una nuova sfida, cosa che è accaduta a me l’estate di un anno fa. So esattamente perché ha scelto questo club, è un processo simile a quello che ho avuto io. È un guerriero, quindi penso che apprezzerà molto il calcio inglese”.

Foto: twitter United