Varane: “Avvio inaspettato, ma possiamo vincere la Champions”

Raphaël Varane, difensore del Manchester United, ha così parlato in in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Galatasaray: “La Champions è una competizione in cui fanno la differenza i dettagli. Noi possiamo migliorare, soprattutto in zona gol. Dobbiamo creare molto per segnare, è questa la realtà dei top club europei”.

Poi ha proseguito: “Il Manchester United può vincere la Champions? Sì, penso di sì, la squadra ha la qualità per arrivare in fondo. La Champions è una competizione difficile, dobbiamo considerare ogni dettaglio, ma abbiamo una rosa con qualità e mentalità. Dobbiamo migliorare, non è l’inizio di stagione che ci saremmo aspettati, ma possiamo competere con le migliori squadre al mondo”.

Infine, sui giovani in rosa: “Stanno facendo bene, portano energia alla squadra ma devono ancora imparare. Per i giocatore d’esperienza è normale dare l’esempio. Con la loro passione e il loro talento potranno sicuramente migliorare la rosa”.

Foto: Twitter Manchester