VAR senza batteria, l’arbitro toglie un rigore al Porto dopo una telefonata

Il Porto di Conceição ieri sera non è andato oltre l’uno a uno nella sfida casalinga all’Arouca, segnata nel finale da un’incredibile mancanza per ciò che riguarda l’utilizzo del VAR. Quando al minuto 90′ il punteggio registrava il vantaggio dell’Arouca per 1-0 alla squadra di Conceição è stato tolto un calcio di rigore senza aver visto le immagini. A seguito di un presunto fallo su Taremi, l’arbitro ha annullato il tiro dal dischetto parlando al telefono con i suoi colleghi, dato che il VAR era senza batteria. Nonostante ciò, dopo ventitré minuti di recupero concessi, i padroni di casa hanno realizzato il pareggio al 119′.

Foto: Twitter Porto