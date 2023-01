Il VAR debutta in Conference League: in campo dagli spareggi di febbraio

Per la prima volta il VAR verrà utilizzato nelle partite degli spareggi per la fase ad eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League – ed in tutte le partite successive, fino al termine della competizione. Gli spareggi di Conference League andranno in scena il 16 e 23 febbraio e vi saranno impegnate due squadre del nostro campionato: ovvero Fiorentina e Lazio.

Foto: twitter conference league