Vantaggio Lecce: per la Lega Calcio è autogol di Hernandez

Il Lecce è partito molto bene nel il match contro il Milan (attualmente in corso), passando in vantaggio dopo soli 3′. La Lega Calcio ha inoltre sciolto il dubbio relativo al tocco di Theo Hernandez, assegnando a quest’ultimo l’autorete. Non si tratta dunque di gol messo a segno dal leccese Blin.

Foto: Instagram Theo Hernandez