Vanoli: “Vanja ci ha provato fino alla fine, ma fiducia in Paleari. Voglio una prestazione collettiva”

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha parlato a DAZN a pochi attimi dall’inizio della sfida in casa contro la Lazio di Baroni. L’ex Venezia si è concentrato sulla bandiera bianca alzata dal portiere Milinkovic Savic, che non è riuscito a smaltire la botta rimediata in Coppa Italia. Al suo posto Paleari.

“Vanja ci ha provato fino alla fine. Ha preso una botta in Coppa Italia, non siamo riusciti a smaltirla. Ma piena fiducia in Paleari. Mi aspetto tanto da tutta la squadra. Sanabria? Ho la fortuna di avere quattro attaccanti bravi, voglio una prestazione collettiva”.

Foto: Instagram Torino