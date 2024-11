Vanoli sulla possibile cessione del Torino: “Non sono sorpreso, le questioni extracalcio non mi toccano”

Paolo Vanoli, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Napoli, è stato anche interrogato dai giornalisti sulla possibile cessione del Torino da parte di Urbano Cairo. Il tecnico granata ha risposto con grande serenità, dichiarando:

” Non sono nè stupito nè sorpreso. Sono state parole di buonsenso e responsabilità”.

Nell’ambiente avvertite che sia vicina una svolta societaria?: “No, in questo momento, la cosa bella del gruppo squadra è che sta pensando solo a uscire da questo momento. Le cose extracalcio mi scivolano addosso, non importa. Per esperienza, dico che sono altre le difficoltà”.

E sul mercato di gennaio?: “Parlo spesso con presidente e direttore, andiamo avanti per la nostra direzione a livello tecnico-tattico”.

Foto: instagram torin