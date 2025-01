Vanoli sul mercato: “Mi serve il sostituto di Zapata”

Il Torino è sicuramente in un momento nel quale sta crescendo. Dopo una lunga serie di risultati negativi, per il club granata sono arrivati 4 pareggi consecutivi anche contro squadre di grande calibro come Fiorentina e Juventus. Ad incidere sull’andamento della stagione, inoltre, è stato l’infortunio di Zapata che ha lasciato Vanoli senza un vero e proprio bomber nel reparto offensivo. Il tecnico del Toro, infatti, ha ricalcato l’argomento durante la conferenza stampa in vista della partita contro il Cagliari. Queste le sue parole: “Sul mercato ti stoppo subito. I nuovi quando arriveranno ci sarà la conferenza. Non commento nemmeno le parole del presidente, è inutile perdere tempo. Questa gara per noi è fondamentale, non posso perdermi in chiacchiere. Un mese fa ho detto che mi serve il sostituto di Zapata, per il resto pensiamo al Cagliari”.

FOTO: Instagram Torino