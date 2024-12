Vanoli: “Non dobbiamo cercare scuse. I giocatori devono avere più coraggio”

Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa post-partita per commentare il difficile momento del Torino.

“Contro una grande squadra abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo giocato con pazienza e attenzione, Coco gran partita su Lukaku. Abbiamo anche provato a cambiare nell’ultimo quarto d’ora con il 4-2-4, lì è mancata qualche palla in più nell’area. In questo, pur giocando contro una grande squadra, avremmo potuto fare qualcosa in più. Questi giocatori devono prendere un po’ di coraggio in più, dovevamo mettere più palloni dentro l’area. Ci sono giocatori, come Vlasic, che possono saltare l’uomo per creare la superiorità. Dispiace aver creato poco rispetto alla partita fatta, sono anche un po’ arrabbiato”.

Contro il Genoa sarà una gara da salvezza: “Sono tutte gare importanti, ne siamo consapevoli”.

Come si risolve il problema dei gol sbagliati?: “Voglio avere ancora più occasioni, la voglio risolvere così. Tutti devono fare meglio, dobbiamo ricercare e non cercare scuse”.

Chiederà presenza da parte della società nel mercato?: “Discuto con il presidente e con il direttore per il mercato per migliorare questa rosa. Ma il mio lavoro è anche uscire da questa situazione: oltre alle prestazioni, e ho visto qualcosa in più, ma perdere queste gare mi dà fastidio perché si poteva creare di più. Mettermi con più giocatori offensivi nel finale lasciavo a loro il campo aperto, ma fa parte della strategia. E sono arrabbiato per questo”.

Cosa vi siete detti con Conte?: “E come quando si parla in spogliatoio, rimangono tra di noi…L’ho mandato a quel paese”. (ride)

Foto: Instagram Torino