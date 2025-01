Vanoli: “Mercato? Serve qualcosa ma ho pazienza. Coco e Ricci? Da valutare per la Juve”

Il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Parma.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un’ottima gara, sia nel primo che nel secondo. Vedo una squadra ha il mio carattere e la mia intensità. Non portare a casa i tre punti dopo questa prestazione, dobbiamo fare mea culpa: Karamoh non può saltare il portiere e non segnare…Che sia qualità o lucidità. Abbiamo cercato la vittoria, è mancato il gol. I tifosi ci hanno trascinato, è da un mese che vedo una squadra in crescita: continuiamo su questa strada”

E’ un Toro da 21 punti? “Se li abbiamo, è giusto così…Non guardo il passato, vedo finalmente una squadra che gioca con ciò che voglio. E’ stata una grande prestazione, dobbiamo migliorare l’ultimo passaggio. Il calcio in serie A non perdona, a volte queste partite puoi anche perderle…Alla fine ho osato con quattro punte, dovevamo servirle meglio. A volte, in area serve anche un pizzico di fortuna per uscire da questi momenti”

Si aspetta rinforzi già prima del derby? “In questo mondo, ho imparato ad avere pazienza. Faccio l’allenatore, ho detto un mese fa al club cosa ci serve: penso a domani, a recuperare gli infortuni”

Come sta Ricci? “Lo valuteremo, spero che sia stato un cambio più di precauzione: lui non ha sentito niente. Coco ha stretto i denti, ora vedremo i suoi esami strumentali”

E’ mancato ancora il gol… “Guardo ciò che abbiamo fatto, cercando di migliorare. Karamoh sembrava messo in disparte, ora ci sta dando tante soluzioni. Siamo passati alla difesa a quattro, penso che tutte le cose arrivano attraverso i processi: Maripan doveva prendere condizione e con la difesa a tre era più coperto, mentre stasera ha dimostrato di aver fatto una grande gara”

E’ ben avviata la trattativa per Beto? “Se lo dici tu, siamo a posto. Tempi rapidi? Non aspetto niente. Il mio lavoro è trovare soluzioni, la società lo sa bene e io devo pensare a una partita che non sarà semplice”

E Schuurs come sta? “Continua la rieducazione: è a Londra, lasciamolo tranquillo”

Lo vedremo entro la fine del campionato?

“Lo spero per il ragazzo. Lo abbiamo mandato a Londra per provare ad accelerare, ora vedremo”

Che cos’ha Coco? “Ha sentito qualcosa al flessore”

Foto: sito Torino