Vanoli: “La strada è quella giusta. Zapata? Sembrerebbe una distorsione, incrociamo le dita”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Torino, Vanoli ha così parlato dopo la sconfitta contro l’Inter. Partendo dalle condizioni di Zapata dopo il brutto infortunio:“Incrociamo le dita, sembrerebbe una distorsione al ginocchio ma al momento è presto e aspettiamo gli esami strumentali”.



Il rosso a Maripan ha per forza di cose influenzato la partita. Vanoli in merito ha dichiarato: “Il rosso a Maripan? Un giocatore della sua esperienza non può fare un errore del genere. Faccio però i complimetni alla mia squadra perché in 10 abbiamo fatto qualcosa in più. Stiamo lavorando sui miglioramenti per la difesa, ma ci stiamo lavorando”.

Poi un giudizio sulla rosa: “Io penso che questa squadra abbia dei lavori, nonostante sia da riassemblare perché sono cambiate molte cose. Questa partita mi ha fatto capire che ci sono dei valori, e dobbiamo lavorarci”.