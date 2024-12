Vanoli: “L’1-0 ci ha tagliato le gambe, reazione confusionaria”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Vanoli, ha così parlato dopo la sconfitta con il Bologna: “Buon primo tempo, non siamo stati cinici nelle occasioni. Karamoh ha fatto buonissima partita, ma non possiamo prendere un gol del genere. L’1-0 ci ha tagliato un po’ le gambe, è stata una reazione di confusione e senza continuare ciò che avevamo fatto nel primo tempo. Potevamo ragionare meglio, poi l’episodio del secondo gol ha chiuso la gara contro un avversario forte”

Foto: Instagram Torino