Vanoli: “Il Venezia ha un grande obiettivo. Non possiamo nasconderci”

Paolo Vanoli, allenatore del Venezia, ha scoperto le carte e non ha nascosto che l’obiettivo del Venezia è il tirornoritorno in Serie A.

Così il tecnico dei lagunari al Gazzettino: “A poter allenare questa squadra sono l’allenatore più orgoglioso del mondo. L’anno scorso a metà campionato il Genoa era secondo con 32 punti, ed è stato promosso in A dietro al Frosinone. Oggi noi siamo secondi con 35. Magari il Parma sarà più bravo fino in fondo, oppure ci saranno altre squadre che si giocheranno il primo o il secondo posto. Ben venga, noi dobbiamo solo essere orgogliosi. Abbiamo tirato tanto la carretta, adesso stacchiamo un po’ la spina e quando ricominceremo torneremo con il nostro spirito allegro di sempre. In più però avremo davanti un grande obiettivo, non ci dobbiamo più nascondere bensì prenderci delle responsabilità e provare a vincere altre 19 partite. Gli altri, se prima ci affrontavano con l’ascia, ora lo faranno con il coltello e l’ascia, dobbiamo esserne consapevoli. Ai miei dico bravi, continuiamo su questa strada, siamo diventati una grande realtà e dobbiamo dare quel qualcosa in più”.

Foto: sito Venezia