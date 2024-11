Vanoli: “Il derby va giocato con passione e cuore caldo. Vogliamo scrivere una pagina importante”

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Bene, molto bene. Vissuto una bellissima settimana, sapendo l’importanza della partita. C’è silenzio, è bello sentire la carica intorno al derby. Le motivazioni si trovano da sole”

Le sue emozioni al primo derby? “Grandi, è una prima volta speciale”

Ha visto qualcosa di diverso negli occhi dei ragazzi? “Assolutamente sì. Davanti a noi abbiamo la fortuna di vivere il presente e queste sensazioni, si provano poche volte. Nei ragazzi c’è voglia di scrivere una pagina importante”

Come stanno i difensori? “Prima ne prendevamo tanti, ora pochi…E’ un percorso, ci stiamo arrivano piano piano. Il lavoro ha pagato per certi punti di vista, ora dobbiamo migliorare nei singoli e come collettivo. Nel calcio, tutte e due le cose devono andare sulla stessa strada”

Ha parlato con qualche tifoso in giro per la città?

“E’ una settimana speciale, lo vivo all’interno con i magazzinieri, lo chef, tutti quelli che lavorano con noi. E’ bello sentire i loro racconti, ho sempre usato la parola unire perché solo insieme puoi raccogliere queste emozioni”

In Italia è il suo primo derby: come si affronta questa Juve e questo passato con lo score negativo? “Con lucidità e passione, queste sono le due parole importanti. Mente lucida e cuore caldo, è l’aspetto fondamentale. E dentro le partite dovremo affrontare i vari momenti contro un avversario importante”

Come si racconta un derby ai tanti stranieri?

“Cerco sempre di trasferire questa storia del Toro ai miei giocatori. Lo faccio quotidianamente con tutte le persone che lavorano intorno a noi, il bello della settimana è sentire loro e le loro emozioni che dovremo portare in campo”

Che tipo di attacco si aspetta dalla Juve e come pensa di reggere l’urto?

“E’ stata costruita una squadra funzionale all’allenatore, con sulle fasce giocatori bravi nell’uno contro uno. Se li affrontiamo individualmente, loro hanno qualcosa in più: ecco perché bisogna affrontarli di squadra. Dobbiamo avere il coraggio di provare a scrivere una pagina importante con passione. Va oltre la tattica e alla qualità individuali”

Avete lavorato sui calci piazzati?

“Mi concentro ad ogni singola partita. Lavoro quotidianamente su tutti gli aspetti”

Ha percepito cattiveria in settimana? “L’obiettivo è arrivare a una costanza di prestazioni e coraggio, sono fasi che si vivono durante i momenti e che bisogna saper gestire. Nei 90 minuti ci sono più partite”

Ilic è rientrato con la Fiorentina: ha i 90 minuti?

“Sì”

Foto: sito Torino