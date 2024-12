Vanoli: “Ho incontrato Cairo e Vagnati. Mercato? Brutto parlarne adesso, siamo focalizzati sul Genoa”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Torino Paolo Vanoli, che ha parlato della sfida col Genoa, dell’incontro con la dirigenza e il presidente Cairo avvenuto in questi giorni, e del mercato di gennaio.

“Da quando sono arrivato, ho sentito tantissima fiducia da parte del club e anche da parte dei tifosi. Sono onesto e sincero con me stesso, so che i risultati sono molto importanti: sono il primo a mettermi in gioco, questa situazione non mi piace. La società mi lascia solo? È sbagliato, le cose non sono mai cambiate: il ds è sempre al campo. Ho avuto un incontro con Cairo e Vagnati in settimana. Se ho chiesto giocatori per gennaio? È brutto parlarne adesso, ho una rosa. Ma il mercato va pianificato. Tutti gli allenatori parlano di mercato, anche per ciò che è successo con Zapata. È stata una bella chiacchierata per capire le mie idee: oggi è più importante il Genoa, siamo focalizzati sul campo. Cessione del club? Quando parlo con il presidente, non entro in questi discorsi”.

Il tecnico risponde anche a una domanda riguardante le accuse rivolte nei suoi confronti di essere in alcuni casi troppo dogmatico e integralista: “Non sono integralista. L’anno scorso ho fatto la cosa inversa, da quattro a tre. Non so perché Vieira abbia cambiato modulo, io guardo in casa mia. Per noi può essere una soluzione, poi è una decisione mia”.

Foto: Instagram Torino