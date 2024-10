Vanoli: “Grande prestazione, ma manchiamo nei dettagli”

Paolo Vanoli, tecnico del Torino, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Cagliari per 3-2.

Queste le sue parole: “Dobbiamo migliorare la concentrazione in fase difensiva, giochiamo tanto ma nei momenti più importanti veniamo penalizzati. E’ da un po’ che ci succede, dobbiamo migliorare perché due gol su tre sono arrivati su palle inattive. L’altro aspetto è il gol loro su punizione che era fallo nostro, questo Torino ha fatto una grande prestazione anche stasera. I ragazzi devono continuare su questa strada”.

Cosa sta mancando? “Manca il dettaglio, quel dettaglio che ti fa migliorare una prestazione collettiva. Il risultato non deve condizionare quello che abbiamo fatto, siamo una squadra che deve essere consapevole di quello che ha subito. Il dettaglio fa la differenza, noi a metà campo manchiamo di centimetri. In questo campo contro una squadra fisica poteva essere determinante e il gol di Palomino è anche questo. Dobbiamo essere più furbi e cattivi, secondo me abbiamo ribaltato meritatamente una grande partita ma la gara dura novantacinque minuti”.

Fiducia per Adams e Sanabria? “Sono stati bravissimi, possono ancora migliorare ma dobbiamo migliorare la condizione di Vlasic e oggi per la prima volta faceva tanti minuti. Dobbiamo migliorare con l’inserimento delle mezzali, possiamo arrivare ma dobbiamo stare attenti ed essere più veloci a riposizionarci in fase difensiva”.

Foto: Instagram Torino