Vanoli: “Dobbiamo ripartire dal secondo tempo”

È un Vanoli senza voce (e con una squalifica sul groppone), quello presentatosi ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con la Lazio. Il tecnico del Torino ha analizzato la sconfitta, riscontrandone i motivi nell’approccio al primo tempo.

“Bisogna ripartire dal secondo tempo. Dopo il primo ero molto arrabbiato, non attaccavamo la profondità ed eravamo molto lenti, come con l’Empoli. Le mezz’ali non hanno dato il supporto alla manovra che richiedevo. Quando siamo liberi di testa siamo una grande squadra, lo abbiamo dimostrato nel secondo tempo. Dobbiamo avere la personalità di far girare la palla con pazienza, sbaglio dopo sbaglio abbiamo perso autostima. A volte serve anche personalità. Ho messo le tre punte perché mancava profondità, poi abbiamo palleggiato meglio. Dobbiamo credere di più in quello che facciamo, ora ci mettiamo sotto a lavorare”.

Foto: Instagram Torino