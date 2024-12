Vanoli: “Dobbiamo attaccare con più cattiveria. Conte? C’è stima reciproca, ma al fischio d’inizio ognuno pensa al suo”

Il tecnico del Torino Paolo Vanoli ha parlato a DAZN per presentare la sfida contro il Napoli, in scena alle 15. L’ex Venezia ha parlato prima del momento della squadra, poi del rapporto con Antonio Conte, di cui è stato collaboratore in passato.

“In questo momento ci stiamo ancorando su cose semplici. Ci vuole coraggio come ho detto ai ragazzi. Dobbiamo attaccare con più cattiveria l’area. Quando ci sono questi momenti prima si va a cercare l’uomo e i miei ragazzi lo stanno capendo. Abbiamo fatto passi avanti e ci teniamo a fare bene”.

Su Conte: “C’è stima reciproca, ma come abbiamo detto al fischio d’inizio ognuno penserà a fare il suo”.

Foto: Instagram Torino