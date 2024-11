Vanoli: “C’è rammarico, volevamo un altro risultato. Vorrei i tifosi ci stessero vicini”

Paolo Vanoli, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo il grigio 1-1 rimediato contro il Monza. Masina ha aperto le marcature al 59′, ha risposto Djuric pochi minuti dopo, al 63′.

“C’è rammarico, volevamo un altro risultato. La cosa positiva è che lo abbiamo cercato a tutti i costi, in alcune partite ci era mancato. E devi anche stare attento che non succeda lo scherzo…Oggi ho visto un passo in avanti. I tifosi mi sono sempre stati vicini, ma vorrei che stessero vicino alla squadra che ne ha bisogno. Mancano ancora sei partite al girone d’andata, dobbiamo accelerare. Njie? Chi è entrato ha dato di più per provare a vincere. Lui deve viverla con gioia, ha un futuro ma deve capire come fare il calciatore. Non deve frenarsi, deve solo divertirsi. Mi dispiace quando i giovani vengono attaccati perché sbagliano, Njie deve tenere il sorriso e deve capire come diventare un giocatore. Ha dimostrato qualità nell’uno contro uno, è un giocatore che ha caratteristiche diverse. Ci ha aiutato ad accederci, ha fatto bene”.

Foto: Instagram Torino