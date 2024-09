Vanoli: “C’è mancato equilibrio e incisività. Devo cercare altre soluzioni”

Il tecnico del Torino, Vanoli, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro il Lecce.

Queste le sue parole: “Per gli infortunati tireremo le somme domani, sicuramente Vojvoda ha qualcosa più di un crampo. Gara non bella. Vogliamo provarci, ma ci è mancato equilibrio. Non avevamo fatto niente di importante, ma ora non abbiamo fatto male. Le prestazioni sono più importanti dei risultati, da qui passa la crescita. Abbiamo incontrato squadre contro cui proponevano gioco, ora dobbiamo imparare a comandare il gioco contro le dirette avversarie. Oggi non mi è piaciuto che non abbiamo mai avuto equilibrio, abbiamo preso tante transizioni e nel primo tempo eravamo troppo lenti”

Cosa è mancato? “Dobbiamo essere più incisivi: a volte andiamo in tanti sopra la linea della palla. Oggi siamo stati lenti a trovare il play e le punte, siamo andati poco in profondità. C’era intasamento centrale, ma per caratteristiche dobbiamo migliorare”

Come mai non hanno brillato Adams e Zapata? “Dobbiamo servirli meglio. Oggi lo abbiamo fatto poco e lentamente. Ma è un processo di crescita. Sarei presuntuoso se non mi aspettassi un momento in cui facciamo una prestazione sottotono, ma bisogna tirare fuori le cose positive: i ragazzi vogliono provarci. Ma per fare qualcosa importante, serve qualcosa di più”

Pedersen e Sosa? “Ho una rosa su cui devo lavorare. Per Sosa devo guardare il suo storico, veniva da tre gare in 10 giorni e un periodo di inattività. Pedersen ha fatto bene in fase offensiva, deve migliorare perché deve imparare a giocare a cinque”

Avete concesso troppo, è un campanello d’allarme? “Non è un campanello d’allarme. Non c’è stato il tempo di lavorare, sono fattori che fanno parte del processo. Sia con il Venezia sia oggi abbiamo subito troppo, devo capire come trovare meglio l’equilibrio”

Foto: Instagram Torino