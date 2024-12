Vanoli: “Adams sta capendo cosa è il calcio italiano. Ora piedi per terra e ricarichiamo le batterie”

Il tecnico del Torino Paolo Vanoli ha parlato a SKy Sport dopo il successo della sua squadra per 1-0 in casa dell’Empoli grazie al meraviglioso gol da centrocampo di Che Adams. L’inizio dell’analisi del tecnico parte proprio dal gol: “Sono contento, mi è dispiaciuto per Sanabria perché Vasquez gli ha fatto una grandissima parata e gli attaccanti soffrono se non segnano. Adams sta capendo cosa è il calcio italiano e stasera lo ha dimostrato, sta capendo che deve studiare portieri e difensori, qua siamo tattici e preparati, con linee difensive aggressive, lui lo sta capendo e stasera lo ha fatto vedere”.

Sui cambi: “Quando vai incontro a tanti risultati negativi devi trovare la chiave per far credere ai ragazzi in ciò che stanno facendo. L’Empoli ha dimostrato di essere una buonissima squadra, ho visto grandi squadre soffrire qua. Ho detto ai miei che bisognava soffrire, siamo stati bravissimi a soffrire all’inizio, poi abbiamo trovato le misure e siamo riusciti anche a palleggiare. Sapevo che avrei potuto cambiare la partita a gara in corsa, complimenti a tutti perché stiamo diventando un gruppo e i nostri tifosi devono essere orgogliosi di questi ragazzi”.

Sul discorso all’intervallo: “Quando vivi momenti così lunghi senza risultati hai sempre un po’ di timore prima della partita, soprattutto per non prendere gol e quindi attacchi con la mente meno libera. Gli ho detto che potevamo fare di più, quando ho messo Vlasic sapevo che avrebbe potuto spezzare l’inerzia ed è stato bravo ad aiutarci”.

Infine: “Sapevamo che loro nei primi tempi segnano tanto, per questo ho messo un centrocampista in più. Poi le qualità di Vlasic le conosciamo, può cambiare le sorti di questa squadra. Ma tutti, anche Borna Sosa ha fatto una grande prestazione. Ora piedi per terra e ricarichiamo le batterie”.

Foto: Instagram Torino