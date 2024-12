Vanoli: “A Marassi sfida difficile, ma questi punti diventano oro. Ilic? Non rientra, è in fase di recupero”

Quella contro il Genoa, è l’ennesima occasione per il Torino di Vanoli di tornare alla vittoria, e ribaltare il periodo negativo. Qui di seguito le parole del tecnico in conferenza stampa.

“Questi sono punti importanti e pesanti in uno stadio difficile. Dovremo usare la testa con voglia di vincere, adesso questi punti diventano oro. Mancano giocatori di carisma? No. Quando ho detto che nel secondo tempo contro il Napoli dovevamo stressare di più la difesa avversaria, significa mettere più palloni in area ed essere pronti nei tiri da fuori. Nel primo tempo abbiamo avuto tre grandi occasioni, anche se Meret non ha fatto parate. Colpo di testa di Adams, l’occasione di Coco, anche altre occasioni di Sanabria ma non abbiamo impegnato il portiere. Siamo stati bravi ad avere pazienza, ma senza stressare la loro difesa. Voglio più cross, abbiamo attaccanti che non hanno struttura ma scelta di tempo”.

Sulla squadra: “Abbiamo avuto qualche affaticamento con Ciammaglichella e Balcot, ma niente di grave: vedremo se potranno venire con noi. Karamoh ha avuto un virus ieri ma è recuperato. Ilic? Non rientra, è in fase di recupero. Ha avuto un problema al flessore”.

Su Vieira: “Ho guardato tante partite dello Strasburgo, dove allenava l’anno scorso. Qui ha fatto solo due gare, domenica sono rimasti 11 contro 10 dopo pochi minuti. Sta facendo un grande lavoro”.

Foto: Instagram Torino