Vanaken: “Milan? Ci piacerebbe farli arrabbiare”

Prima dell’incrocio tra Milan e Club Brugge in Champions League ci sarà da smaltire la sosta nazionali, ma l’appuntamento del 22 ottobre tra rossoneri e belgi comincia già a surriscaldarsi. Ma il capitano, Hans Vanaken è già in clima partita: “Ci piacerebbe farli arrabbiare, ma prima godiamoci questa vittoria qui allo Sturm Graz. Avevamo davvero bisogno di questa vittoria per poter passare al turno successivo. Missione compiuta”. Ma prima c’è da pensare agli impegni più ravvicinati: “Ora abbiamo un paio di partite di campionato fondamentali, a partire da domenica contro l’Union; è lì che ci concentreremo”, ha detto ai microfoni ufficiali del club

Foto: Instagram Vanaken