Van Persie rivela: “Sono stato molto vicino alla Roma. Mi sarebbe piaciuto giocare con Totti”

Ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato a poche ore dalla finale contro la Roma, Van Persie che rivela un retroscena del passato: “C’è stato un periodo in cui ho avuto dei contatti con la Roma. In un’estate ero proprio vicino. Ma poi la trattativa non andò in porto, così come con altre squadre italiane in altri momenti. È il calcio. Ma devo dire che è un peccato: mi sarebbe molto piaciuto giocare con Totti, per un attaccante come me sarebbe stato il partner ideale”.

Foto: Twitter Feyenoord