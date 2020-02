Van Persie rivela: “Io a un passo dall’Inter, ma non ero pronto a lasciare l’Arsenal”

Nel corso di un’intervista a Sky Sport, Robin Van Persie ha rivelato di essere stato a un passo dall’Inter tra il 2011 e il 2012. Queste le sue parole: “All’epoca Chelsea e Inter non stavano giocando bene. Avevo l’opportunità di andare a giocare nell’Inter, sono stato vicino. Avrei guadagnato più soldi e con un contratto più lungo, ma non ero pronto la lasciare l’Arsenal, volevo restare e pensavo fosse possibile. Se avessimo giocato in un campionato composto dalle sei migliori squadre avremmo vinto, ma regalavamo vittorie alle squadre piccole. Era frustrante e ti faceva vivere emozioni contrastanti: da una parte c’era la paura di sbagliare e fallire, mentre dall’altra di continuare a crederci”.

Foto: Twitter ufficiale Feyenoord