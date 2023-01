Van Nistelrooy sul futuro di Madueke: “Può verificarsi che i club presentino un’offerta che non può essere rifiutata”

L’allenatore del PSV Eindhoven Ruud Van Nistelrooy, ha risposto a una domanda sul possibile interessamento del Chelsea nei confronti del suo giocatore, Noni Madueke. Queste le parole del mister: “So che c’è interesse, ma come allenatore preferisco tenere i migliori giocatori. Possono però verificarsi situazioni in cui i club presentano un’offerta che non può essere rifiutata”.

Foto: Facebook PSV