Van Nistelrooy: “Lasciare il Real è stato il più grande errore della mia carriera”

Durante l’intervista concessa a Overlap, il tecnico del PSV, Ruud Van Nistelrooy è tornato a parlare del suo passato al Real Madrid: “Pellegrini era il nostro allenatore e ha ingaggiato Karim Benzema, Kaká e Ronaldo. Non c’era più posto per me. L’ho accettato, anche perché avevo 33 anni. Volevo andare ai Mondiali nel 2010, quindi ho deciso di andare ad Amburgo. Ho preso quella decisione troppo in fretta. Se guardo indietro, non avrei dovuto lasciare Madrid, è stato il più grande errore della mia carriera. Inoltre, non era nemmeno il momento giusto per la mia famiglia di andarsene”.

Foto: sito PSV