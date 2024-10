Van Nistelrooy: “Darò il massimo in qualsiasi veste, il Manchester Utd può essere inarrestabile”

Ruud van Nistelrooy, allenatore ad interim del Manchester United, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni pubbliche da quando ha assunto l’incarico, scrivendo sul programma United Review in vista della sfida di mercoledì contro il Leicester.

La nota:

“Come tutti possono immaginare, sto scrivendo queste note con un’enorme quantità di emozioni contrastanti. Erik ten Hag mi ha riportato al Manchester United in estate e, anche se faccio parte dello staff tecnico qui solo da pochi mesi, gli sarò sempre grato per avermi dato questa opportunità e sono dispiaciuto di vederlo andare via.

Anche su base provvisoria, è un grande onore gestire il club che amo per tutto il tempo che mi verrà chiesto di farlo. Posso promettere che continuerò a dare il massimo, in qualsiasi veste, per cercare di cambiare le nostre sorti.

Nonostante i nostri risultati, adoro essere tornato all’Old Trafford e lavorare con la squadra e lo staff ogni giorno. Abbiamo visto il potenziale della squadra a volte in questa stagione, ma chiaramente non abbastanza spesso.

Ora è il momento per tutti nel club di lavorare insieme, dare tutto e ribaltare questa stagione finché abbiamo tempo. Dalle mie esperienze sia come giocatore che come allenatore qui, posso dire con certezza che quando giocatori, staff e tifosi si uniscono, il Manchester United può essere inarrestabile”.

Foto: twitter van Nistelrooy