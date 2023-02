Van Nistelrooy (all. PSV): “Vogliamo prolungare il contratto di Xavi Simons”

Xavi Simons ha conquistato il PSV. E stando quanto riportato da RMCSport, il club olandese vorrebbe eliminare la clausola che consentirebbe al Paris Saint-Germain di riprendersi il talento olandese. Il giocatore sta brillando dall’inizio della stagione in Eredivisie, ma i parigini hanno la possibilità di riprenderselo versando 12 milioni di euro nelle casse del club olandese. Le parole del tecnico Ruud van Nistelrooy confermano la volontà di rimuovere completamente questa opzione: “Siamo in trattativa per prolungare il contratto di Xavi Simons, lo consideriamo un giocatore chiave per la costruzione del PSV per il futuro”.

Foto: PSV Instagram