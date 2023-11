van Hooijdonk: “Non so se resterò a gennaio, ho bisogno di giocare. Posso segnare tanto, ma qui non si crossa abbastanza”

Sydney van Hooijdonk, attaccante del Bologna, ha rilanciato un’ intervista al Corriere dello Sport, dando anche qualche indizio sul suo futuro. Ecco le sue parole:

“Sto benissimo qui, ma non posso dire se andrò via o resterò. Sto bene, sono in una bella squadra e la vita mi piace molto, ma devo fare ciò che è meglio per la mia carriera. Devo anche giocare, nel calcio le cose possono cambiare rapidamente. Mancano due mesi a gennaio e non si sa cosa succederà. Ora c’è Zikzee che sta giocando una grande stagione. Se mi danno fastidio le voci su un mio possibile trasferimento? È normale quando non giochi. Nell’ultimo anno e mezzo ho giocato molto e segnato anche tanto. Secondo me Bologna non è la stessa di quando sono venuto qui due anni fa, tutto è aumentato, specialmente il livello. Vedremo cosa succederà”.

Su Zirkzee: “Tra me e lui c’è competizione, ma siamo davvero buoni amici. Giochiamo nella stessa posizione, ma siamo diversi”.

Sul rendimento: “Segno e penso di averlo sempre dimostrato. Quando gioco so che segnerò dei gol e so che posso farlo anche in Serie A. Ho bisogno di tempo, ma so che posso farcela. Non si tratta solo di fiducia, alla fine sono un attaccante, ho bisogno di fare gol ed è il mio obiettivo. Ho bisogno di cross dai terzini e dalle ali, e qui non ci sono. In Olanda ho avuto delle ali e dei giocatori che come prima cosa mi cercavano. Ma è normale che si cerchi un altro modo di dare palla all’attaccante. Quando giocherò tante partite di fila a Bologna sarà più facile”.

Foto: Bologna Twitter