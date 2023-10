van Hooijdonk: “Felice per il primo gol in Italia. Con Zirkzee siamo amici, possiamo giocare insieme”

Sydney Van Hooijdonk, attaccante del Bologna, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria contro il Verona in Coppa Italia e il suo gol che ha deciso la gara.

Queste le sue parole: “Sono molto felice. Cercavo questo primo gol in Italia, spero arrivi anche quello in campionato presto. Primo tempo molto difficile, abbiamo giocato un po’ male e anch’io. Nel secondo tempo meglio, questo è importante”.

Quando hai segnato, Zirkzee ha esultato molto.“Lui è un grande amico, sta giocando forte in questa stagione e sono contento per lui. Oggi io ho fatto un gol, è molto importante e anche lui è contento per me”.

Potete giocare insieme? “Per me si, in Olanda ho giocato con un altro attaccante e mi piace questo. Il mister decide, gli piace il 4-3-3 e lo capisco”.

Foto: twitter Bologna