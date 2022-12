Van Gaal: “Vittoria meritata. Affrontare l’Argentina? Non sottovaluterei l’Australia”

Al termine della sfida contro gli USA, Louis Van Gaal, commissario tecnico dell’Olanda, ha così commentato il successo per 3-1 ottenuto dagli Orange: “Abbiamo meritato di vincere, sono contento dei miei ragazzi. Affrontare l’Argentina? Non sottovaluterei l’Australia. È stata l’avversaria più dura per noi ai Mondiali del 2014. Sono curioso di vedere cosa succederà stasera”.

Foto: sito Olanda