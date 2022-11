Van Gaal: “Tifosi boicottano il Mondiale in Qatar? Hanno ragione a farlo perché hanno le loro convinzioni”

Van Gaal in conferenza stampa appoggia l’ideologia di alcuni tifosi che vogliono boicottare Qatar 2022 per via dei numerosi morti e dello sfruttamento dei lavoratori per portare l’opera al completo nei tempi previsti: “Penso che abbiano ragione a farlo perché hanno le loro convinzioni e se le metteranno in atto non sarà un problema”. Lo stesso allenatore dell’Olanda aveva ha aspramente criticato a suo tempo l’assegnazione della FIFA al Qatar, definendo la scelta “ridicola” e accusando la FIFA di agire sulla base di “motivi economici.

Foto: Sito Olanda