van Gaal: “ten Hag è un grande allenatore, dovrebbe andare in un club dove pensano a giocare a calcio”

Nonostante Erik ten Hag sembrasse l’uomo giusto per guidare il Manchester United nell’aprile del 2022, ma a soli 18 mesi di distanza, l’allenatore dei Red Devils è sulla graticola, visto che il club fatica in Premier League e perde anche in Champions League. Tuttavia, ten Hag può contare sul sostegno di Louis van Gaal, anche lui passato sulla panchina del club di Manchester. L’ex allenatore dell’Olanda è noto per la sua schiettezza e ha colto l’occasione per scagliarsi contro la sua ex squadra tramite un’intervista a The Express:

“Erik ten Hag è un grande allenatore, ma il Manchester United è un club commerciale, quindi è una scelta difficile. Sarebbe meglio se andasse in un club dove si gioca a calcio”.

Foto: Twitter Olanda