Van Gaal: “Possiamo vincere la Coppa del Mondo, abbiamo più qualità del passato”

Louis Van Gaal, CT dell‘Olanda, ha parlato alla vigilia della gara contro il Senegal, dei campionati del Mondo.

Queste le sue parole: “Il Senegal è campione d’Africa e non sarà facile. Manca Sadio Mané, ma per noi Memphis Depay non ci sarà. Sono un tifoso di Sadio Mané. Quando ero allenatore al Manchester United ho provato a prenderlo. Penso che sia una grande mancanza per il Senegal, ma a noi manca il giocatore con più gol e più assist”.

Sulla partita “Ho già deciso chi giocherà titolare domani. Non è stata una decisione difficile. Nel 2014 siamo arrivati terzi con una squadra di qualità inferiore rispetto a quella attuale. Credo che possiamo vincere la Coppa del Mondo”.

Sulle favorite “Penso che la Spagna sia tra le favorite per la vittoria della Coppa del Mondo, non solo per il modo in cui gioca ma anche per l’allenatore. Perché Luis Enrique era un giocatore su cui puoi sempre contare”.

Foto: twitter Olanda