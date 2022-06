Van Gaal: “Per me De Bruyne vincerà il Pallone d’Oro. Noa Lang? Deve imparare la disciplina”

Louis Van Gaal, CT dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa: “Prima del 2016 sono stato vicino alla nazionale belga (prossimo avversario dell’Olanda, ndr). Mi sarebbe piaciuto fare il loro CT. Ma dovevo venire per una conferenza con sei a otto persone ed era una strana sensazione. Avrei potuto allenare la numero uno del mondo, ma quel numero uno del mondo deve vincere dei trofei (ride). Peccato, perché mi sarebbe piaciuto farlo e penso che il Belgio sia un bel paese.

Noa Lang? Deve imparare un po’ di comportamento e disciplina. Ma ha incredibili qualità creative. Può aprire una partita con un’azione personale, non molti giocatori possono farlo. Il giocatore belga che mi ha maggiormente impressionato in questa stagione? Kevin De Bruyne, ovviamente. Per me è il vincitore del Pallone d’Oro, ma non verrà scelto. Scelgono sempre gli attaccanti. Da questo punto di vista, Noa Lang ha una possibilità migliore di De Bruyne (ride)“.

Foto: Twitter Olanda