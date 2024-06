Van Gaal: “Kompany? Non ha molta esperienza. Penso che le cose non vadano così bene per il Bayern”

Durante l’intervista concessa a Sky sport, Luis van Gaal ha così commentato la scelta del Bayern Monaco di affidare la panchina a Vincent Kompany: “Sono rimasto molto sorpreso perché sui media sono apparsi molti nomi ma non il suo. Kompany è un allenatore nuovo e non ha molta esperienza. Hanno sondato la disponibilità di molti allenatori che non sono venuti. Penso che le cose non vadano così bene per il Bayern”.

Foto: Instagram Bayern Monaco